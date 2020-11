RIVM: “Vaccineren gaat zeker een jaar duren”

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Het vaccineren van de bevolking tegen het coronavirus gaat zeker een jaar duren. Dat laat het RIVM weten in een interview met de NOS.

Deze week werd bekend dat de ontwikkeling van een vaccin positief verloopt. De farmaceut Pfizer is vergevorderd. Nederland heeft van dit vaccin 11,7 miljoen vaccins besteld. Maar ook andere farmaceuten maken belangrijke vorderingen. De testresultaten van het Oxford-vaccin en het Janssen-vaccin uit Leiden worden binnenkort verwacht.

Pfizer

Op dit moment vinden er in ons land gesprekken plaats hoe het vaccinatieprogramma opgetuigd moet worden. Ouderen en kwetsbaren zullen als eerste een vaccin krijgen. Het is nog onbekend of zij het vaccin van Pfizer krijgen of van een andere farmaceut. Volgens het RIVM is dit afhankelijk van de kwaliteit en de testresultaten van de andere vaccins die mogelijk geschikter zijn voor deze groep.

Inenting

Ondertussen spelen er ook nog andere vragen. Het Pfizer-vaccin moet bij een temperatuur van -70 graden Celsius bewaard worden. Eenmaal uit de koeling is het slechts een aantal dagen houdbaar. Om deze reden leent het zich erg voor grootschalig gebruik. Toch is het volgens het RIVM uitgesloten om ouderen en kwetsbaren naar sporthallen te loodsen. Het ligt meer voor de hand dat zij door een huisarts gevaccineerd worden. Hoe, en of dit mogelijk is, moet de komende tijd onderzocht worden. Daarnaast is er nog onduidelijk rond het feit dat mensen mogelijk twee keer gevaccineerd moeten worden met een tussenperiode van een paar weken, want mogelijk een aantal maanden later herhaalt moet worden.