RIVM telt 33 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de gemeente Groningen zijn sinds vrijdag 33 personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit openbare data van het RIVM.

In totaal zijn er nu sinds de uitbraak van het virus in Nederland 3.945 personen positief getest in onze gemeente. Vrijdag lag dit aantal nog op 3.912. Dit betekent een stijging van 0,83 procent. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. In de provincie Groningen werden 69 nieuwe coronagevallen ontdekt, waarbij het grootste deel dus in de gemeente Groningen werd gevonden. In de gemeente Stadskanaal gaat het om 8 nieuwe besmettingen, Midden-Groningen 7, Het Hogeland 6, Oldambt en Westerkwartier 3, Pekela, Veendam en Westerwolde 2 en Appingedam, Delfzijl en Loppersum 1.

In heel Nederland werden de afgelopen 24 uur 5.914 personen positief getest. In de ziekenhuizen liggen nu 2.125 coronapatiënten waarvan er 595 op de Intensive Care liggen. Bij het RIVM werden 85 nieuwe sterfgevallen gemeld.