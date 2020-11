RIVM telt 30 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de gemeente Groningen zijn sinds dinsdag 30 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat blijkt uit open data van het RIVM.

In totaal zijn er nu sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland 3.631 mensen in de gemeente positief getest. Dinsdag lag dit aantal nog op 3.601. Dit betekent een toename van 0,82 procent. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. In de provincie Groningen werden in totaal 61 nieuwe besmettingen vastgesteld waarvan de helft dus in de gemeente Groningen werd gevonden. In Stadskanaal werden 9 nieuwe besmettingen ontdekt, Het Hogeland 6, Delfzijl en Westerkwartier 4, Oldambt 3, Appingedam en Midden-Groningen 2 en Westerwolde 1. In de overige gemeenten werden geen nieuwe besmettingen geregistreerd.

Landelijk werden er het afgelopen etmaal 7.633 nieuwe besmettingen gevonden. In de ziekenhuizen werden 236 nieuwe patiënten opgenomen waarvan er 50 opgenomen werden op de Intensive Care. In totaal liggen er nu 2.572 mensen in de ziekenhuizen. Op de IC’s liggen 612 covid-patiënten. Voorts werden er bij het RIVM 106 overlijdens gemeld.