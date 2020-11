RIVM telt 30 nieuwe coronabesmettingen in gemeente, 1 overlijden in provincie

nieuws

In de gemeente Groningen zijn sinds zaterdag 30 personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit openbare data van het RIVM.

In totaal zijn er nu sinds de uitbraak van het virus in de gemeente 3.752 personen positief getest. Zaterdag lag dit aantal nog op 3.722. Dit betekent een toename van 0,80 procent. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. In de provincie werden in totaal 65 nieuwe gevallen geregistreerd waarbij de meeste nieuwe besmettingen dus in de gemeente Groningen werden gevonden. In de gemeente Stadskanaal gaat het om 17 nieuwe gevallen, Midden-Groningen 5, Het Hogeland 4, Oldambt 3, Veendam en Westerwolde 2 en in Delfzijl en Pekela 1. In de overige gemeenten bleef de teller op 0 staan.

In de gemeente Stadskanaal werd een nieuwe ziekenhuisopname gemeld. In Westerkwartier kwam een patiënt te overlijden aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Landelijk werden er afgelopen etmaal 5.664 personen positief getest. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 149 waardoor er nu in totaal 2.295 mensen in de hospitalen liggen. Van hen liggen er 598 op de Intensive Care. Bij het RIVM werden 44 nieuwe overlijdens gemeld.