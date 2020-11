RIVM telt 27 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

In de gemeente Groningen zijn sinds dinsdag 27 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Bij de cijfers moet wel de kanttekening worden geplaatst dat door een storing bij het RIVM de aantallen niet compleet zijn.

Sinds het begin van de coronacrisis in Nederland zijn er in de gemeente Groningen 4.068 personen positief getest. Dinsdag lag dit aantal nog op 4.041. Dit is een stijging van 0,66 procent. Er werden geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. In de provincie Groningen zijn sinds dinsdag 58 personen positief getest. De meeste besmettingen werden dus in de gemeente Groningen gevonden. In de gemeenten Het Hogeland en Midden-Groningen gaat het om 8 nieuwe gevallen, Stadskanaal 5, Delfzijl en Westerkwartier 3, Westerwolde 2 en Oldambt en Veendam 1. In de overige gemeenten bleven de tellers op 0 staan.

Landelijk werden er het afgelopen etmaal 4.609 personen positief getest. In de ziekenhuizen liggen nu 2.087 coronapatiënten waarvan er 559 op de Intensive Care liggen. Bij het RIVM werden 82 nieuwe overlijdens gemeld. Ook voor deze landelijke cijfers geldt dat ze door een storing niet volledig zijn. Naar alle waarschijnlijk wordt dit in de update van donderdag hersteld.