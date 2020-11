RIVM meldt 41 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; 125 in provincie

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Tussen donderdag- en vrijdagochtend registreerde het RIVM 41 nieuwe coronabesmettingen in de gemeente Groningen. Dat maakte de rijksdienst vrijdagmiddag bekend. In de rest van de provincie werden nog eens 84 besmettingen vastgesteld.

De besmettingsaantallen zijn, zowel in de gemeente als in de provincie Groningen, opvallend hoger dan in de voorgaande vierentwintig uur. Een ICT-storing bij het RIVM is daar hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van. Infecties die tussen woensdag en donderdag verwerkt moesten zijn, werden vrijdag pas meegeteld.

De 41 besmettingen betekenen een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen. Tussen woensdag- en donderdagochtend registreerde het RIVM slechts veertien besmettingen in de gemeente Groningen. Ook werd een inwoner van de gemeente opgenomen in een ziekenhuis vanwege COVID-19.

In Ommelanden werden de meeste besmettingen gevonden onder inwoners van de gemeente Midden-Groningen (25 infecties). Het RIVM registreerde in de Ommelanden 29 infecties meer dan in de voorgaande vierentwintig uur.

Appingedam 3 Pekela 1 Delfzijl 7 Oldambt 5 Groningen 41 Westerwolde 12 Loppersum 1 Midden-Groningen 25 Stadskanaal 14 Hogeland 4 Veendam 5 Westerkwartier 7 Totaal 125

In heel Nederland registreerde het RIVM 5974 nieuwe besmettingen. Ook hier zijn de besmettingscijfers vertekend ten opzichte van de voorgaande 24 uur. Het aantal ziekenhuisopnames daalde licht van 261 naar 252. 51 mensen werden als overleden gemeld, 24 minder dan tussen woensdag- en donderdagochtend. Let wel: de gemelde overledenen zijn niet allemaal gestorven in de afgelopen vierentwintig uur.