RIVM: ’30 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; 98 in provincie’

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

Het aantal infecties met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds zondagochtend toegenomen met 30 besmettingen. Het RIVM publiceerde maandagochtend de laatste cijfers. In de rest van de provincie werden nog eens 68 nieuwe besmettingen vastgesteld.

In de Ommelanden vond de GGD de meeste besmettingen in de gemeente Stadskanaal (17). In de gemeente Westerkwartier overleed één persoon aan het virus.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen tussen zondag- en maandagochtend per gemeente:

Appingedam 0 Pekela 4 Delfzijl 1 Oldambt 4 Groningen 30 Westerwolde 2 Loppersum 2 Midden-Groningen 10 Stadskanaal 17 Hogeland 12 Veendam 1 Westerkwartier 15 Totaal 98

In Nederland als geheel werden 8.306 nieuwe besmettingen geconstateerd, 430 minder dan gisteren. Landelijk werden 295 nieuwe patiënten meer opgenomen in ziekenhuizen. Bij het RIVM zijn 29 overleden COVID-patiënten gemeld.