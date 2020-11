RIVM: ’26 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; 98 in provincie’

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds zondagochtend toegenomen met 26 infecties. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM, die maandagmiddag werden gepubliceerd. In de rest van de provincie werden nog eens 72 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Het RIVM registreerde 5 infecties meer in de gemeente Groningen dan zondag. Het aantal nieuwe besmettingen in de gehele provincie bleef gelijk aan de voorgaande 24 uur. In de Ommelanden vond de GGD de meeste besmettingen in de gemeente Midden-Groningen (12).

Er werden twee ziekenhuisopnames geregistreerd, één in de gemeente Groningen en één in de gemeente Midden-Groningen. In de voorgaande vierentwintig uur was er één ziekenhuisopname.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen tussen zondag- en maandagochtend per gemeente:

Appingedam 3 Pekela 0 Delfzijl 1 Oldambt 10 Groningen 26 Westerwolde 8 Loppersum 3 Midden-Groningen 12 Stadskanaal 10 Hogeland 10 Veendam 4 Westerkwartier 11 Totaal 98

In heel Nederland werden 4610 nieuwe besmettingen vastgesteld, 987 minder dan gisteren. Landelijk werden 152 nieuwe patiënten opgenomen in ziekenhuizen, 22 meer dan gisteren. Bij het RIVM zijn 29 overleden COVID-patiënten gemeld, dat waren er zondag 25.