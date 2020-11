RIVM: ’21 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; 56 in provincie’

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds maandagochtend toegenomen met 21 infecties. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM, die dinsdagmiddag werden gepubliceerd. In de rest van de provincie werden nog eens 35 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Het RIVM registreerde 20 minder infecties in de gemeente Groningen dan maandag. Het aantal nieuwe besmettingen in de gehele provincie daalde juist ten opzichte van de voorgaande 24 uur (39 minder). In de Ommelanden vond de GGD de meeste besmettingen in de gemeente Midden-Groningen(14).

Er werden geen ziekenhuisopnames of overlijdens geregistreerd. Afgelopen maandag twee ziekenhuisopnames gemeld in de provincie.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen tussen maandag- en dinsdagochtend per gemeente:

Appingedam 1 Pekela 0 Delfzijl 1 Oldambt 0 Groningen 21 Westerwolde 3 Loppersum 0 Midden-Groningen 14 Stadskanaal 7 Hogeland 3 Veendam 2 Westerkwartier 4 Totaal 56

In heel Nederland werden 4320 nieuwe besmettingen vastgesteld, 547 meer dan gisteren. Landelijk werden 294 nieuwe patiënten opgenomen in ziekenhuizen, waarvan 36 op een IC. Bij het RIVM zijn 88 overleden COVID-patiënten gemeld, dat waren er maandag 45.