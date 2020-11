RIVM: ’14 nieuwe coronabesmettingen in gemeente Groningen; 69 in provincie’

nieuws

Foto: Alex Waltner via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA) - Illustratie: Sketchepedia

Het aantal besmettingen met het coronavirus in de gemeente Groningen is sinds woensdagochtend toegenomen met 14 infecties. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM, die donderdagmiddag werden gepubliceerd. In de rest van de provincie werden nog eens 55 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Het RIVM registreerde 13 infecties minder in de gemeente Groningen dan woensdag. Het aantal nieuwe besmettingen in de gehele provincie steeg juist ten opzichte van de voorgaande 24 uur (14 meer). In de Ommelanden vond de GGD de meeste besmettingen in de gemeente Midden-Groningen (13).

Er werden geen nieuwe overlijdens geregistreerd. Twee inwoners van de provincie werden vanwege een coronabesmetting opgenomen in een ziekenhuis. Zij zijn afkomstig uit de gemeentes Midde-Groningen en Het Hogeland.

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal nieuwe besmettingen tussen woensdag- en donderdagochtend per gemeente:

Appingedam 0 Pekela 0 Delfzijl 6 Oldambt 3 Groningen 14 Westerwolde 5 Loppersum 1 Midden-Groningen 13 Stadskanaal 10 Het Hogeland 7 Veendam 4 Westerkwartier 6 Totaal 69

In heel Nederland werden 5725 nieuwe besmettingen vastgesteld, 1103 meer dan gisteren. Landelijk werden 261 nieuwe patiënten opgenomen in ziekenhuizen, waarvan 37 op een IC. Bij het RIVM zijn 75 overleden COVID-patiënten gemeld, dat waren er woensdag 83.