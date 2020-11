Rioolwerkzaamheden van start in Nesciolaan

nieuws

In de Nesciolaan in Haren zijn de rioolwerkzaamheden van start gegaan. De werkzaamheden duren tot begin december.

Het werk is afgelopen donderdag begonnen. Om het riool te kunnen renoveren maakt de aannemer gebruik van inspectieputten. Deze putten liggen onder andere in het voetpad aan de achterzijde van de appartementencomplexen aan de Nesciolaan. Om hier met werkvoertuigen te kunnen komen is het trottoir op sommige plekken afgesloten.

Bij de renovatie wordt het riool voorzien van een nieuwe binnenwand. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de kousmethode. In het bestaande riool wordt een met hars geïmpregneerde kous aangebracht die vervolgens uit moet harden. Hierdoor ontstaat er een compleet nieuwe rioolleiding. De kous wordt door middel van waterdruk in het riool aangebracht. Het uitharden van de hars gebeurt met warm water. Hierbij kan er een styreengeur vrij komen.