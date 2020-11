Reproductiegetal in Groningen stijgt weer tot boven de 1

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het reproductiegetal waarmee de verspreiding van het coronavirus wordt aangegeven, loopt in Groningen weer op. Voor Groningen, en ook voor de rest van Noord-Nederland is het gestegen tot boven de 1. Daarover schrijft het Dagblad van het Noorden woensdagavond.

De GGD Groningen laat aan de krant weten dat in de provincie Groningen in een week tijd ruim 23 procent meer besmettingen bij zijn gekomen dan de week ervoor. Ook in Drenthe en Friesland is de afgelopen week het aantal besmettingen gegroeid. Volgens Certe en het UMCG staat het reproductiegetal op dit moment op R1,1. Dit betekent dat het aantal besmettingen toeneemt. Sinds half oktober nam het aantal besmettingen in het Noorden af, en stond het reproductiegetal ook beneden de 1,0.

Wel blijkt uit de cijfers dat het aantal besmettingen in het Noorden lager blijft dan in de rest van Nederland. Toch is ook hier het niveau ‘zorgelijk’.