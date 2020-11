‘Reistijd Randstad – Groningen over 10 jaar 30 minuten korter’

nieuws

De nieuwe intercitytrein in Onnen - Screencap uit uitzending van NS Weekly (NS op Youtube)

De reistijd per spoor tussen de Randstad en het noorden moet voor 2030 met een half uur verkort zijn. Dat zegt het Samenwerkingsverband Noord Nederland.

Het noorden wil dat het kabinet dit als prioriteit in het Toekomstbeeld OV 2040 opneemt. Door een snellere reistijd zouden meer mensen buiten de drukke Randstad kunnen gaan wonen. Het idee voor de Lelylijn die vanuit het westen via Lelystad en Heerenveen naar Groningen moet gaan lopen is daarvoor uiterst geschikt aldus het Samenwerkingsverband.

Het moet op den duur zelfs een internationale verbinding worden vanaf Amsterdam via Groningen naar Scandinavië.

Daarnaast wil het Samenwerkingsverband ook verbeteringen op het spoor tussen Zwolle en Leeuwarden. Ook is er blijdschap dat er een nieuwe internationale treinverbinding komt tussen Coevorden en het Duitse Bad Bentheim. Die moet over vijf jaar voor personenvervoer geschikt zijn.