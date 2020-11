Reisadvies voor Duitsland aangescherpt, toeristische overnachtingen niet meer toegestaan

nieuws

Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpt het reisadvies voor Duitsland aan. Vanaf dinsdagmiddag 12.00 uur geldt er voor het land ‘code oranje’.

De kleurcode betekent dat er het dringende advies geldt om alleen naar Duitsland te reizen als dat echt noodzakelijk is. In Duitsland gelden vanaf maandag al strengere coronamaatregelen. Zo zijn cafés, bioscopen en theatergebouwen gesloten. Ook toeristische overnachtingen zijn niet meer toegestaan. Mensen die toch naar Duitsland reizen krijgen het strenge advies om bij terugkomst tien dagen in quarantaine te gaan.

In Duitsland is het aantal besmettingen de afgelopen week fors toegenomen.