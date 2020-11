“Regenachtig met in de middag een glimp van de zon”

nieuws

Regen, af en toe zon en een harde wind. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis komt het de komende dagen allemaal aan bod.

“Donderdagochtend is het bewolkt met zo nu en dan wat regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag is het overwegend droog en breekt de zon af en toe even door. Bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4, wordt het ongeveer 11 of 12 graden. In de nacht naar vrijdag zijn er enkele opklaringen en komt de minimumtemperatuur uit op zo’n 7 graden.”

“Vrijdag is er af en toe zon en blijft het tot in de avond droog. Het wordt 11 of 12 graden. In het weekend is het op zaterdag overwegend droog maar bewolkt bij 13 graden. Zondag volgt er in de loop van de dag regen en is het zeer zacht met temperaturen van 15 of 16 graden. Er staat dan ook een flinke zuidenwind.”