Ramon Chatrer wint Groninger Studenten Cabaret Festival (in Spijkenisse)

Foto: Groninger Studenten Cabaret Festival

De 34ste editie van het Groninger Studenten Cabaret Festival is afgelopen zondag gewonnen door cabaretier Ramon Chatrer. Hij sleepte de Juryprijs, de Publieksprijs en de Persoonlijkheidsprijs in de wacht.

De coronamaatregelen dwongen de organisatie van het festival tot een alternatieve vorm. Er werd eenmalig uitgeweken naar Theater de Stoep in Spijkenisse, in plaats van de vertrouwde Stadschouwburg in Groningen.

Kijkers van de speciale gratis livestream konden hun stem uit te brengen op hun favoriete deelnemer voor de Publieksprijs. De livestream werd meer dan 2500 keer bekeken. De winnaar van de Juryprijs werd dit jaar gekozen door Ruben Tiemersma, Dick Zijp, Nico Baars en Danny van der Zuijlen.

Finalisten Felix van den Berg en Ramon Chatrer gaan hierna op tour door Nederland.