Raadsfracties willen opening van zaken over financiën jeugdzorginstelling Elker

Een brede raadscoalitie van SP, VVD 100% Groningen, PvdA GroenLinks en de Partij voor de Dieren wil dat het stadsbestuur opening van zaken geeft over de financiële positie van jeugdzorg organisatie Elker.

Begin dit jaar was er al een miljoenentekort, wat de rest van het jaar waarschijnlijk flink is opgelopen. De raadsfracties willen weten hoe hoog het tekort nu is en wat het stadsbestuur er aan gaat doen.

Begin vorig jaar stelden de fracties van de SP en de PvdA al vragen over de slechte financiële situatie bij Elker, die toen werd veroorzaakt door leegstand in Het Poortje. Vorig jaar zomer zou er al een oplossing moeten liggen voor de problemen, maar deze lijken nog steeds niet opgelost.

Elker beheert onder andere jeugdinstelling Het Poortje in de Stad en verleent ambulante hulpverlening aan een kleine vierduizend kinderen en jongvolwassenen. Er werken ongeveer 600 mensen.