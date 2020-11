PVV: ‘Gemeente kan en mag geen nieuwe uitgeprocedeerde asielzoekers opnemen’

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Vrijheid vindt dat de gemeente Groningen geen uitgeprocedeerde asielzoekers uit Emmen mag opnemen in de satelliet-locatie Landelijke Vreemdelingen Voorziening in Groningen. De fractie daarom schriftelijk vragen gesteld aan het college van B&W.

“Het absorptievermogen aangaande uitgeprocedeerde asielzoekers in de gemeente Groningen is bereikt”, zo stelt de fractie. Volgens de PVV is de overlast in omgeving van de Helsinkistraat, waar de LVV-locatie is gevestigd in het voormalige Formule 1-hotel, enorm is toegenomen. Daarom spoort de PVV de gemeente aan om, in plaats van de opvang van de uitgeprocedeerde asielzoekers, extra financiering op te eisen voor de daklozenopvang. Iets wat volgens de fractie al veel eerder had gemoeten. “Maar dan voor de Groningse daklozen, bestrijding van de armoede, werkeloosheid en woningnood in onze gemeente.”

Omdat de satelliet-locatie Landelijke Vreemdelingen Voorziening in Emmen niet voldoende ruimte heeft voor 22 uitgeprocedeerde asielzoekers, heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid de gemeente Groningen verzocht om deze mensen een plaats te bieden in de LVV Groningen. Het college van de gemeente Groningen heeft inmiddels positief gereageerd.