Foto gemeente Groningen

In de wijk Oosterhaar in Haren worden van dinsdag 24 tot en met donderdag 26 november putten en deksels in het wegdek vervangen.

Doordat de randen van de putten kapot gaan, gaat het deksel los liggen. In totaal worden 29 putten en deksels in de wijk vervangen. Dit gaat gebeuren in de Ridderspoorweg, Irisweg, Blekenweg en Tuindorpweg.

Het asfalt rond de put moet ook hersteld worden. het verkeer kan daar hinder van hebben.