Projectie van groot hart op Martinitoren: ‘Mensen moeten achter de zorg gaan staan’

Foto: Danja de Jonckheere

Vakbond FNV heeft maandagavond door middel van het projecten van een groot hart op de Martinitoren en het Groninger Museum aandacht gevraagd voor meer waardering en betere arbeidsvoorwaarden voor zorgpersoneel.

De projectie was de start van de online-campagne omarm de zorg. “Het is een landelijke actie”, vertelt Camara van der Spoel van vakbond FNV. “Behalve hier in Groningen worden er ook harten geprojecteerd op gebouwen in Eindhoven, Den Bosch en Den Haag. Met deze campagne roepen we alle Nederlanders op om achter onze oproep aan het kabinet te gaan staan om de salarissen in de zorg structureel te verhogen. Dus niet een eenmalige zorgbonus, die we overigens iedereen gunnen, maar echt een structurele salarisverhoging. Ook omdat de lonen in de zorg achter lopen in vergelijking met andere sectoren. Op die manier wordt het ook een aantrekkelijke sector waar mensen in willen werken.”

Nu lijkt het kabinet deze oproep naast zich neer te leggen, bleek ook vorige week toen er in de Kamer een motie behandeld werd. Dat lijkt me niet prettig …

“Nee, wij vinden dat schandalig. Afgelopen voorjaar was het klappen voor de zorg, en nu krijgen we klap na klap. Zo voelt het voor ons. Dat er voor je geklapt wordt is heel mooi maar uiteindelijk kunnen wij daar niet ons brood bij de bakker voor kopen. Er moet nu echt iets gebeuren. En dat het kabinet de motie naast zich neerlegt, ondanks dat deze weliswaar door een fout is aangenomen, is schandalig.”