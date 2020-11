“Prestaties hybride warmtepomp steeds beter”

nieuws

“Met de juiste kennis en nazorg kunnen prestaties van hybride warmtepompen worden verbeterd”. Dat stelt Dion Hagenauw van lokale energiecoöperatie Grunneger Power.

Hagenauw doet zijn uitspraak op basis van de resultaten van een ervaringsonderzoek in Groningen met hybride warmtepompen. In het onderzoeksproject “050-hybride” werd bij 25 Groningers de CV-ketel vervangen door een hybride warmtepomp. Daarbij wordt water verwarmd door elektriciteit. Bewoners gaan er financieel op vooruit en behouden een comfortabel warm huis, mits de woning geschikt is. In het onderzoek werden drie hybride warmtepompen onder de loep genomen: een Daikin-Intergas Hybride warmtepompsysteem, een Techneco Elga Add-on warmtepomp en een Vaillant Monoblock.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de nazorg vanuit de installatiebranche verbeterd kan worden, om zo nog meer uit de warmtepomp te kunnen halen. Een specialist stemt de pomp dan af op het verbruik van de woning en de wensen van de bewoners. Wie een warmtepomp wil aanschaffen wordt aangeraden om contact op te nemen met het Energieloket, een samenwerking van de Gemeente Groningen en Grunneger Power, waar diverse offertes kunnen worden opgevraagd. Voor het uitwisselen van ervaringen kan men terecht bij Grunneger Power. :