Posters moeten Stadjers laten zien hoe hoog studieschulden nu zijn

nieuws

Foto: Chronomarchie via Pixabay

Deze week verspreidt het campagneteam van de Groningse Studentenbond posters om mensen in Groningen te laten zien hoe hoog studieschulden vandaag zijn.

“Een studieschuld van boven de 40 duizend euro is echt geen uitzondering meer,” vertelt Marinus Jongman, voorzitter van de GSb. Jongman vertelt dat hij persoonlijk veel mensen kent die op dit moment meer dan 50 duizend euro schuld hebben

en die na hun studie waarschijnlijk op 70 of 80 duizend euro schuld zitten. “Met zo’n schuld kun je nooit een redelijke hypotheek krijgen en is het dus onmogelijk om een huis te kopen. Pas op je 60e ben je daar van af. Hoe moet je dan ondertussen sparen voor je kinderen?”

Daarom moet er volgens de GSb een basisbeurs komen waarmee iedere student met een bijbaantje schuldenvrij moet kunnen

afstuderen. Daarnaast moet er compensatie komen voor alle studenten die nu met een enorme schuld zitten voordat ze aan hun carrière beginnen. En als laatst, moge deze twee investeringen niet uit de huidige onderwijsbegroting komen.