nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Aan de Van Slingelandtstraat in De Hoogte’ is donderdagavond een portiekflat ontruimd omdat er sprake was van een mogelijke gaslekkage.



De brandweer en de politie kwamen rond 21.10 met meerdere eenheden ter plaatse om de bron van de gaslucht te traceren en de woningen te ontruimen.

Nadat de brandweer constateerde dat de lucht waarschijnlijk werd veroorzaakt door overdruk in een CV-ketel, konden de vijftien bewoners van van de flat weer terugkeren naar hun woning.