Politieagent redt hond uit brandende woning

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Een politieagent heeft zaterdagmiddag een hond uit een brandende woning gered aan de Hora Siccamasingel. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 13.45 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Het gaat om een keukenbrand die gepaard gaat met flink wat rookontwikkeling”, vertelt Meter. “Politieagenten waren als eerste ter plaatse. Een bewoner liet weten dat er nog een hond in de woning was. Een agent is daarop naar binnen gegaan en heeft het dier weten te bevrijden.” Vrij snel daarna arriveerde ook de brandweer. “Zij hebben een blussing gedaan waarmee het vuur onder controle kon worden gebracht.”

Door de brand was de woning vol rook komen te staan. “Om de rook er uit te krijgen hebben brandweerlieden de ramen van de bovenste portiek er uit geslagen.” Stichting Salvage komt ter plaatse om de bewoner te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.