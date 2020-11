nieuws

De politie is sinds donderdagochtend op zoek naar een ongeveer 30 jaar oude man, vanwege een geval van mishandeling in de omgeving van de Friesestraatweg. Dat meldt de politie via burgernet.

Het gaat om een blanke man met baard en een onverzorgd uiterlijk. Hij draagt een lange grijze jas. De man zou een fietser hebben mishandeld. De verdachte werd het laatst gezien tussen de Friesestraatweg en de Idastraat.

Over de reden van de mishandeling is nog niets bekend.