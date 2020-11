Gewonde bij straatroof in Selwerd; slachtoffer bedreigd met klauwhamer

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie in Groningen is dinsdagmiddag een Burgenet-actie gestart na een beroving in de omgeving van de Kornoeljestraat en de Vlierstraat in Selwerd. De dader is mogelijk gewapend met een klauwhamer.

Volgens de politie is de dader een jongeman van ongeveer twintig jaar met een donker uiterlijk en een normaal postuur. Zijn haar zou bovenop bestaan uit dreadlocks en aan de zijkanten zijn weggeschoren. De man droeg een donkere jas met een capuchon en een donkere broek.

De man is mogelijk gewapend met een klauwhamer. De politie waarschuwt daarom om de man zelf niet te benaderen, maar direct contact op te nemen met de politie.