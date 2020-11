Politie zet Burgernet in bij zoektocht naar winkeldief met ‘jampotbril’ (update)

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie in Groningen is vrijdagochtend een Burgernet-actie gestart bij de zoektocht naar een man in de omgeving van de Claremaheerd in Beijum. Deze man wordt verdacht van een winkeldiefstal.

Het zou gaan om een donkere man in smerige kleding. Hij zou gekleed zijn in een grijs jack, een roze broek een zwarte hoodie en zwarte handschoenen. Ook droeg hij een opvallende ‘jampotbril’.

De politie vraagt eenieder met tips om contact op te nemen met de Meldkamer via 112.

Update 27-11-2020 10.55:

De politie heeft bekend gemaakt dat de gezochte man is aangehouden. Medewerking van het publiek krijgt een dankwoord van de dienst.