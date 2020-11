Politie wil tijdelijk vuurwerkverbod

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Nationale Politie wil een tijdelijk totaalverbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk. De politie sluit zich daarmee aan bij de oproep die de burgemeesters eerder deze week al deden. Dat meldt de NOS donderdagavond.

“We zien elk jaar dat de capaciteit van de eerste hulp overbelast raakt, zegt Ruud Verkuijlen van de Nationale politie. “Dat kunnen we er tijdens corona niet bij hebben.” Met een totaalverbod moet de druk op de zorg verlicht worden. Ook is het met een verbod voor de politie eenvoudiger om gericht te handhaven. “We hebben de afgelopen jaren geconstateerd dat vuurwerk voor veel problemen zorgt. Veel hulpverleners worden slachtoffer van vuurwerk dat op ze wordt afgegooid of afgeschoten. We willen niet meemaken dat hulpverleners die zelf slachtoffer worden, niet bij de eerste hulp terechtkunnen”.

Tijdens de afgelopen jaarwisseling raakten bijna 1.300 mensen gewond door vuurwerk. Vorige week vrijdag liet burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen weten voor een vuurwerkverbod te zijn. Maandag liet het Veiligheidsberaad, de overkoepelende organisatie van alle 25 Veiligheidsregio’s, weten voor een vuurwerkverbod te zijn.