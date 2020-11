Politie vindt nepvuurwapen, messen en drugs bij 19-jarige jongen uit ‘Danny op Straat’

nieuws

foto: Andries Oord

De politie heeft een 19-jarige man uit de Stad aangehouden die vorige week donderdag te zien was in een aflevering van het televisieprogramma Danny op Straat. De man werd vrijdag aangehouden, nadat de politie een nepvuurwapen, messen, drugs en enkele maskers had aangetroffen tijdens een doorzoeking van zijn woning.

De aangehouden man man is een van de vijf jongeren die in de uitzending van het NTR-programma wapens lieten zien aan presentator Danny Ghosen.

Afgelopen week vonden agenten ook al een nepvuurwapen en slagwapens in de woning van een minderjarige uit de Stad die te zien was in de uitzending. Volgens de politie zijn nu alle identiteiten van de jongeren die in de uitzending te zien zijn bij de politie bekend. Samen met hulpverlening zullen er gesprekken plaatsvinden met de jongeren en hun ouders.