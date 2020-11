Politie vindt kilo’s wiet, vuurwapens en cash in Stad; vijf personen aangehouden

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Voor een onderzoek naar drugshandel heeft politie afgelopen vrijdag invallen gedaan in panden aan de Paramaribostraat en de Wasaweg in Groningen. Daarbij zijn drugs, vuurwapens en duizenden euro’s aan cash in beslag genomen.

Volgens 112 Groningen werd bij een inval aan de Paramaribostraat acht kilo wiet, enkele honderden gram hasj en enkele duizenden euro’s aan contant geld gevonden. Bij een gelijktijdige doorzoeking van een pand aan de Wasaweg vond de politie verschillende vuurwapens.

Volgens de politie zijn tot nu toe vijf mensen aangehouden voor betrokkenheid bij drugshandel en verboden wapenbezit.