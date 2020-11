Politie houdt tiener aan voor (gewelddadige) straatroven in Kornoeljestraat en de Akkerstraat

nieuws

foto: Andries Oord

De politie heeft woensdagmiddag een zestienjarige jongen aangehouden voor drie straatroven, die afgelopen dinsdag werden gepleegd in de Kornoeljestraat en de Akkerstraat. Dat maakte de politie donderdagmiddag bekend.

De aangehouden jongen wordt ervan verdacht twee straatroven te hebben gepleegd in de Kornoeljestraat en één in de Akkerstraat. Bij één overval in de Kornoeljestraat sloeg de overvaller een 37-jarige man uit Ten Boer met een klauwhamer. Hij had via Marktplaats een afspraak gemaakt voor het kopen van een telefoon, maar werd vervolgens van zijn geld beroofd.

De politie sluit niet uit dat de man nog meer straatroven of overvallen heeft gepleegd. Daarom vraagt de politie aan slachtoffers om zich te melden. Dat kan door te bellen naar 0900-8844.