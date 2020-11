Politie doet invallen na tv-uitzending

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie heeft vrijdag drie huizen doorzocht na het tv programma van donderdag van Danny op straat. Een jongen die daarin te zien was zat al vast, een ander werd door zijn moeder herkend.



In de uitzending van Danny op straat van donderdag 19 november kwam een groepje minderjarigen uit Groningen onherkenbaar in beeld. Zij lieten zien dat zij in het bezit zijn van wapens. Naar aanleiding daarvan startten politie en justitie een onderzoek en deden vrijdag 20 november in drie woningen in Groningen een doorzoeking.

In één van deze woningen vonden de opnamen plaats. Er zijn geen messen aangetroffen, wel enkele slagwapens. Inmiddels is de identiteit van drie van de minderjarigen bekend.

Eén van de minderjarigen die in de uitzending te zien was, werd al voor de uitzending aangehouden voor het overtreden van schorsende voorwaarden. Hij was namelijk onder voorwaarden in vrijheid, in afwachting van een rechtszaak waarin hij verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekincident eerder dit jaar. Hij verblijft momenteel in een jeugdgevangenis.

Een ander is tijdens de uitzending herkend door zijn moeder en zij heeft zich bij de politie gemeld. ‘Dit is een moedige en waardevolle zet van haar. Wapenbezit leidt tot wapengebruik’, aldus de politie.