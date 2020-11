Politie deelt 140 bekeuringen uit bij controle fietsverlichting in Stad

nieuws

Foto: VVN. Fietsverlichting 1

De politie heeft vrijdagavond 140 bekeuringen uitgedeeld bij een controle op fietsverlichting in de stad. Dat laat de politie weten op Instagram.

De controle werd gehouden door het Team Verkeer Noord-Nederland. Op verschillende locaties in de stad werd er gecontroleerd, onder andere in de binnenstad. Volgens de politie had het merendeel van de mensen de verlichting keurig in orde. Desondanks waren er 140 fietsers die geen verlichting hadden.

Daarnaast werd er een bestuurder aangehouden die onder invloed van drugs was.

