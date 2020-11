Politie betrapt 40 feestvierders in pand Gelkingestraat

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag veertig mensen aangetroffen in één pand aan de Gelkingestraat. Dat is vanwege de coronacrisis niet toegestaan.

De politie greep in na een melding van geluidsoverlast. Het feestje is dan ook direct beëindigd. Er zijn in totaal tien boetes uitgedeeld, onder andere voor geluidsoverlast, het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs en het opgeven van een valse naam.

Daarnaast heeft de politie op het bewuste pand een zogenoemde aandachtsvestiging geplaatst. Dat betekent dat als er in dit pand nog een keer een feestje is, alle geluidsapparatuur in beslag genomen zal worden.