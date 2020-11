Politie arresteert 20-jarige man met twee tassen vol illegaal vuurwerk

nieuws

Het inbeslaggenomen vuurwerk - Foto: Politie Groningen

De politie heeft, in de nacht van donderdag op vrijdag, een 20-jarige man aangehouden bij een woning aan de Bankastraat in Groningen. Hij was in het bezit van twee tassen met illegaal vuurwerk.

Een harde knal in de omgeving van de Korreweg attendeerde surveillerende agenten op de aanwezigheid van vuurwerk. Na deze knal ging een aantal personen een woning aan de Bankastraat binnen. Toen de politie de aanwezigen vroeg om zich te ontdoen van het vuurwerk, kwam één van de bewoners met twee tassen over de brug, met daarin de 65 stuks illegaal vuurwerk. De man is aangehouden en er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

De politie nam 59 zogenaamde Cobra’s en 6 mortiergranaten in beslag. Het illegale vuurwerk zal vernietigd worden.