Podcast – ‘Met deze actie helpen we de Groningse horeca de winter door’

Foto: Sebastiaan Scheffer & GeorgHH via Wikimedia Commons

Samen met Ticketswap heeft nachtburgemeester Merlijn Poolman de crowdfundactie Local Legends opgezet, waar alle horeca en evenementenorganisaties terecht kunnen voor steun tijdens de coronacrisis. Poolman vertelt over de actie in de nieuwste aflevering van de podcast ‘Groningse Deze Week’.

Door de coronacrisis hebben de horeca en kleine podia het in de Stad het moeilijk. Poolman kwam op het idee voor de actie door een vergelijkbare actie in Amsterdam. De actie had eigenlijk op 28 november van start moeten gaan tijdens een livestream. Maar omdat het account voor de actie per ongeluk werd geactiveerd, heeft de crowdfundactie voor de Kroeg van Klaas nu al 15.000 euro binnen gehaald.

