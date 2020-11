Podcast – Komt er een fontein op de Grote Markt?

nieuws

Foto: Ruimte Voor Jou (Gemeente Groningen) en JeanPhotoStock via Pixabay

Stadsbouwmeester Jeroen de Willigen is deze week te gast in de podcast ‘Groningse Deze Week’ . Hij vertelt over de plannen die de gemeente Groningen heeft met de herinrichting van de Grote Markt.

Er komt meer groen en meer plaats om te zitten op de Grote Markt. Ook gaan de bussen verdwijnen. De Willigen deed voor zijn ontwerpen inspiratie op uit verschillende pleinen in onder andere Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Ook geeft Jeroen antwoord op de vraag of er een fontein komt op de Grote Markt.

De podcast-serie ‘Groningen Deze Week’ is te beluisteren via alle podcast apps, waaronder Spotify en Apple Podcasts.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door OOG Groningen (@oogtv)