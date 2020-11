Podcast – Dit is waarom de huizenprijzen het hardst stijgen in Groningen

nieuws

Bewerking van foto's van Google Streetview en rechtenvrije foto's via pikrepo.com

Huizen blijven duurder worden, maar in het afgelopen kwartaal gebeurde dat vooral buiten de Randstad. In Amsterdam stegen de huizenprijzen met ‘slechts’ 5,7 procent, terwijl dat in koploper Groningen maar liefst 11,6 procent was. Is Groningen het nieuwe Amsterdam?

In de podcast ‘Groningen Deze Week’ is makelaar Jacco van der Houwen te gast. Hij zit al jaren in het vastgoed en gaat met Hielke Boersma in gesprek over waarom de stijging in Groningen juist zo groot is, waarom Groningen zo in trek is en wat voor rare wensen sommige kopers hebben.

