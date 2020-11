Peukenopruimactie eerste stap tegen schadelijk weggooigedrag

nieuws

Foto: Groningen Schoon Dankzij Mij

Maandag 23 november begint een peukenopruimactie in Groningen. Dinsdag is al langs Bloemsingel, Haverkampsdrift, Bloemstraat en Vrydemalaan proefgelopen. ‘Dramatisch … 3.500 peuken’.



In sigarettenfilters zit cellulose acetaat, een kunststof die niet vergaat. De filters zijn niet biologisch afbreekbaar maar vallen langzaam in steeds kleinere stukjes uit elkaar. Piepkleine deeltjes, die uiteindelijk niet meer met het blote oog waarneembaar zijn. Het lijkt misschien of de filter is vergaan, maar het plastic erin is niet verdwenen. Het zit in de grond en in het water. En dus ook in planten en dieren.

Behalve plastic zitten er in sigarettenfilters nog meer giftige stoffen, zoals arsenicum, lood, ammoniak, nicotine en pesticiden. Als de weggegooide filter uiteenvalt, sijpelen ook deze chemicaliën de grond en het water in. Tijdens een proef heeft men vissenlaten zwemmen in water waar 24 uur sigarettenpeuken (één filter per liter) hadden gedobberd. Na een paar dagen was de helft van de vissen dood.

Groningen Schoon Dankzij Mij: ‘De stad ligt er bezaaid mee. Het is een rommelig gezicht en voor de natuur is het een ramp. We willen eerst weten op welke locaties in de stad het probleem het grootst is. De volgende stap is de rokers op de gevolgen van hun weggooigedrag te wijzen, zodat zij in het vervolg hun peuken op de juiste manier weggooien: Namelijk in een draagbaar asbakje óf goed gedoofd in een openbare vuilnisbak’.

Tot 7 december wordt er op diverse plekken in de stad opgeruimd. Kunstenaar Maria Koijck gaat er een kunstwerk met tien doorzichtige cilinders vol opgeruimde Groningse peuken van maken.