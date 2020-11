Petitie voor kleinere schoolklassen meer dan 40.000 keer ondertekend

nieuws

De petitie voor kleinere kleinere klassen in het onderwijs is meer dan 40.000 keer ondertekend. De petities worden maandag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Al jaren wordt er in het land gediscussieerd over het aantal leerlingen in een schoolklas. Verschillende onderwijsorganisaties willen het onderwerp opnieuw onder de aandacht brengen nu de verkiezingen eraan zitten te komen. De petitie zou dit mogelijk moeten maken. Echter gaat het niet om een burgerinitiatief waardoor de Kamer niet verplicht is om erover te praten. Toch hebben de afgelopen maanden veel politici laten weten open te staan voor een discussie. Het doel van de petitie is om ervoor te zorgen dat er over vijf jaar niet meer dan 21 kinderen in een schoolklas zitten.

Volgens de onderwijsorganisaties hebben kleinere klassen een positief effect. Zo is er in kleinere klassen minder onrust, minder wangedrag, een betere sfeer en wordt er meer geleerd. Daarnaast is het positief voor leraren omdat deze door kleinere klassen minder snel uitvallen. De petitie is een initiatief van onder andere de AOb, het LAKS, Leraren in Actie, CNV Onderwijs, FNV, Po in Actie en VO in Actie.