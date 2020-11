Petitie tegen hondenhek in het Noorderplantsoen

nieuws

Foto: Denise Humalda

Er is een petitie gestart tegen een ‘erg agressief ogend hek’ in het Noorderplantsoen. Het hek is daar geplaatst zodat honden er niet meer kunnen zwemmen.



‘Honden proberen het alsnog en komen nu steeds vast te zitten achter het hek. Het hek verpest de sfeer in het Noorderplantsoen. Het past niet in een park en verpest het idee van een natuurlijke, kalme omgeving wat een park zou moeten zijn’, staat onder meer in de toelichting bij de petitie: https://petities.nl/petitions/weg-met-het-hek-in-het-noorderplantsoen.

De beide bordjes bij het hek waarop stond ‘Verboden voor honden om hier te zwemmen’ kende al de variant ‘Verboden voor hoeden om hier te zwemmen’ en sinds een week ook ‘Ode voor hier zwemmen’ (foto).