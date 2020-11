nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Op de Zernikecampus is woensdagmorgen een persoon gewond geraakt toen een hoogwerker omviel. De toestand van het slachtoffer, een glazenwasser, is onbekend.

Rond half acht viel de hoofdwerker om. Eén van de wielen zakte weg, vermoedelijk in een sinkhole. De gewonde persoon bevond zich in de hoogwerker. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de traumahelikopter was ter plaatse. Een deel van de weg is na het ongeval afgezet. Meer informatie volgt later.