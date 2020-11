Personenauto fors beschadigd bij botsing nabij Julianaplein

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagmiddag nabij het Julianaplein is een vrachtwagen achterop een personenauto gebotst. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.45 uur nabij het Emmaviaduct en het Julianaplein. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Bij de botsing is de auto aan de achterkant fors beschadigd geraakt. Beide voertuigen zijn na de aanrijding onder begeleiding van de politie doorgereden naar de Expositielaan. Dit zodat het overige verkeer geen hinder ondervond.”

Volgens Wind is de bestuurder van de personenauto gecontroleerd door een verpleegkundige van de ambulancedienst. “Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De auto die beschadigd is geraakt is weggesleept door een bergingsbedrijf.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.