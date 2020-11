Geert Kamminga stopt als fractievoorzitter D66, Paula Benjamins nieuw Statenlid

nieuws

Geert Kamminga, fractievoorzitter van D66 in de provincie Groningen, stopt na vijf jaar als lid van Provinciale Staten. Dat heeft hij meegedeeld aan commissaris van de koning René Paas.

Kamminga stopt omdat hij het statenlidmaatschap niet langer wil combineren met zijn werk en privéleven. Hij wordt in de Staten opgevolgd door Paula Benjamins-van Oudheusden.

Benjamins komt uit de stad Groningen en was eerder lid van Provinciale Staten in de periode 2011-2013. Peter Gerrits uit Kiel-Windeweer is de nieuwe fractievoorzitter van D66.