Paterswoldseweg afgesloten vanwege onderzoek naar dodelijk ongeluk

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft zondagochtend opnieuw onderzoek gedaan op de Paterswoldseweg. Bij een verkeersongeluk kwam in de nacht van 16 op 17 oktober een 23-jarige fietser uit Stedum om het leven.

Bij het onderzoek was de weg volledig afgesloten. Agenten hielden het verkeer tegen. Op de plaats waar het ongeluk gebeurde werden verschillende metingen gedaan. Hierbij werd er gebruik gemaakt van het voertuig dat bij het ongeluk betrokken was. Rond 11.00 uur was het onderzoek afgerond en kon de weg weer vrijgegeven worden.

De 23-jarige fietser werd in de bewuste nacht door een automobilist aangereden. Zwaargewond werd hij overgebracht naar het ziekenhuis waar hij later zou komen te overlijden. De automobilist, een 29-jarige man uit Groningen, is verdachte in de zaak. Na het ongeluk werd bij hem een alcohol- en drugstest afgenomen waar hij negatief op scoorde. Wel zou hij na het ongeluk een tas in het water hebben gegooid. Hulpverleners hebben deze tas veiliggesteld. Omwille van het onderzoek wil de politie niet zeggen wat er in de tas zit. Daags na het ongeluk vond er ook een onderzoek plaats op de Paterswoldseweg.