Partij voor de Dieren wil plukbos op oude hertenkamp in Stadspark

nieuws

De Partij voor de Dieren wil dat het college van B&W in Groningen een haalbaarheidsonderzoek gaat houden naar een plukbos op de plek van de voormalige hertenkamp in het Stadspark. Daarvoor dient de fractie aanstaande woensdag een motie in.

Voor de grond is volgens de fractie nog geen nieuwe bestemming, de locatie lijkt volgens de partij een ideale plek voor een plukbos. Een plukbos past daarnaast goed bij wens van het college voor het ‘creëren van groenparticipatieprojecten’.

“In een plukbos kunnen noten- en fruitbomen door elkaarworden geplant. Er kunnen behalve gebruiksfruit voor mensen ook vele wilde fruitsoorten groeien, die voor insecten, vogels en kleine zoogdieren voedsel, nestgelegenheid en beschutting bieden”, zo schrijft de fractie. “Hiermee blijft de publieke functie en aantrekkingskracht van dit gedeelte van het Stadspark behouden.”