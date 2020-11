Particulier schenkt drie 18e-eeuwse bijbels aan Universiteitsbibliotheek

nieuws

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

De Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen heeft sinds afgelopen vrijdag een bijzonder stuk toegevoegd aan haar Bijzondere Collecties. Mevrouw Dini Stokkentreeff uit Delden overhandigde drie 18e-eeuwse edities van de bijbel, een zogeheten convoluut, aan directeur Marjolein Nieboer.

Het convoluut bevat drie verschillende edities van de bijbel: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de canonycke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments (Amsterdam 1777), de prophetien der propheten, en Het Nieuwe Testament, ofte Alle boeken des Nieuwen Verbondts onses heeren Jesu Christi (Amsterdam 1774) en het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik (Amsterdam 1774).

Het convoluut wordt toegevoegd aan de 700 andere edities van de Nederlandstalige Bijbel die de UB in haar bezit heeft. De UB is ook in het bezit van de allereerste in het Nederlands gedrukte Bijbel, afkomstig uit Delft en geproduceerd in 1477.