Overval op tankstation Europaweg: verdachte aangehouden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een tankstation aan de Europaweg in de stad is maandag aan het einde van de middag overvallen. De politie kon na een Burgernetactie een verdachte aanhouden.

De overval vond plaats rond 17.15 uur. “Vanwege de overval zijn we op zoek naar een vrouw van ongeveer 40 jaar oud”, meldde de politie in een Burgernetbericht. Een half uur later werd een verdachte aangetroffen en aangehouden. “Samen met u hebben 6.963 deelnemers uitgekeken naar de persoon.” Of de verdachte ook gevonden is naar aanleiding van de Burgernetactie is onbekend.

Onderzoek bij tankstation

Het is eveneens onbekend of er bij de overval iets buit is gemaakt. “Bij het tankstation staat een politiewagen”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “In de tankshopwinkel wordt door de agenten onderzoek gedaan. Ook in de omgeving werd door verschillende politievoertuigen gezocht.” Ondanks de overval kunnen klanten wel gewoon gebruik maken van de faciliteiten van het tankstation.

Later meer.