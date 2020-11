“Over twee weken meer duidelijkheid over Kerst en Oud en Nieuw”

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Er komt deze week nog geen duidelijkheid over de viering van Kerst en een eventueel vuurwerkverbod rond Oud en Nieuw. Dat heeft het kabinet dinsdagavond laten weten.

Volgens minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid wordt de komende week erg belangrijk. Dan is namelijk te zien of de daling van het aantal besmettingen, die nu gaande is, ook doorzet.” De situatie wordt de komende dagen goed gemonitord. “Over twee weken komen we bij u terug”, zegt premier Mark Rutte (VVD). “Dan gaan we ook duidelijk maken wat we gaan doen met de Kerst, en wat we gaan doen met vuurwerk.”

Afgelopen vrijdag liet burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen weten voor een vuurwerkverbod te zijn. De zorg heeft het door de coronacrisis al erg druk. Een vuurwerkperiode, waarbij de nodige mensen gewond raken, zou de zorg op dit moment niet aan kunnen. Maandagavond werd duidelijk dat ook de andere Veiligheidsregio’s voor zo’n vuurwerkverbod zijn. Toch wil Rutte die knoop dus nu nog niet doorhakken.