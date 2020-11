nieuws

Foto Gemeente groningen

Het asfalt van de Oude Middelhorst in Haren is toe aan vervanging. De straat is daarom bijna drie weken dicht.

Op maandag 23 november starten de werkzaamheden. Deze duren tot woensdag 9 december. De straat is tijdens de werkzaamheden vanaf de Middelhorsterweg tot aan de spoorwegovergang volledig afgesloten.

Het verkeer wordt omgeleid.